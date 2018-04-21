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Başkan Çolakbayrakdar tarla sürdü

MEHMET UZEL Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Başkan Çolakbayrakdar tarla sürdü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen Bereket ve Yağmur Duası programına katıldı. Vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinleriyle dua ettikten sonra traktör üstüne çıkarak, çiftçinin mahsulünü sürmesine yardımcı oldu. Yemliha Mahalle Muhtarlığı tarafından her yıl bahar mevsiminde organize edilen programa; AK Parti Milletvekili Sami Dedeoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve mahalle sakinleri katıldı.

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Başkan Çolakbayrakdar tarla sürdü
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