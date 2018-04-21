Deniz Türüç kalmak istiyor

Kayserispor takım kaptanı Deniz Türüç sezon sonu takımda kalacak mı yoksa gidecek mi? Ligin son haftaları yaklaşırken Deniz Türüç hakkında transfer haberleri çıkmaya başladı. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Deniz Türüç, Kayserispor'da kalmayı tercih ediyor. Kayserispor'a bu sezon üçüncü sezonu yaşayan genç ve başarılı oyuncu Deniz Türüç, son iki sezondur özellikle ortaya koyduğu performans ile dikkat çekti. Kayserispor formasıyla attığı gollerin yanı sıra yaptığı asistler ile dikkat çeken Deniz Türüç, Sarı-Kırmızılı takımın bu sezon ki başarısında da büyük katkısı bulunuyor. Bu sezon bitecek olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatan Deniz Türüç'ün bonservis bedeli ise 10 milyon Euro. Kayserispor'a mutlu olan ve Kayseri'yi sevdiğini her zaman dile getiren genç başarılı oyuncu Deniz Türüç'ün 3 büyük takımdan birine transfer olup olmayacağı ise sezon sonunda yani transfer döneminde belli olacak. Alınan bilgilere göre Deniz Türüç, Kayserispor'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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