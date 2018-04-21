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genel kurula gidiyor

MEHMET UZEL Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Kayserispor genel kurula gidiyor

'un yönetimi aldığı karar ile 5 Mayıs'ta Olağan Genel Kurulu yapacak. Kurul, Kongre Salonu'nda saat 11.00'da yapılacak. Karar kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu. spor Kulüp Başkanı Erol Bedir, talipli çıkması halinde başkanlığı bırakabileceklerini söyledi. Yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibrasınını görüşüleceği kurulda yönetim kurulu seçimi de yapılacak. Kurulda figür kulüp seçimi de yapılacak. Yılkı, kurt ve pars (Anadolu Kaplanı) figürleri oylanacak. Seçilecek figür tüzüğe kayıt edilecek.

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Kayserispor genel kurula gidiyor
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