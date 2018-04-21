Kayserispor genel kurula gidiyor

Kayserispor'un yönetimi aldığı karar ile 5 Mayıs'ta Olağan Genel Kurulu yapacak. Kurul, Kadir Has Kongre Salonu'nda saat 11.00'da yapılacak. Karar kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu. Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, talipli çıkması halinde başkanlığı bırakabileceklerini söyledi. Yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibrasınını görüşüleceği kurulda yönetim kurulu seçimi de yapılacak. Kurulda figür kulüp seçimi de yapılacak. Yılkı, kurt ve pars (Anadolu Kaplanı) figürleri oylanacak. Seçilecek figür tüzüğe kayıt edilecek.

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