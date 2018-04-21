KTO Başkanı Gülsoy: Ayıran olmayacağız

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri için hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, "Üretimi ve ihracatı artırmak için, üyelerimize Oda olarak özlenen hizmeti vermek için kolları sıvadık" dedi. KTO seçimlerinde ezici bir çoğunlukla tulum çıkaran Ömer Gülsoy, "Kayseri için önceliklerimiz ve allahın izniyle büyük hedeflerimiz var. Ama öncelikle şunu söyleyeyim ki, bu zafer bizi sarhoş etmeyecek. Bilakis ayıran ve kayıran olmayacağız. Özenle dikkat edeceğimiz en önemli husus bu olacak" diye konuştu. Başkan Gülsoy, "Biz 95 meclis üyesinin hepsini kucaklıyoruz. Ayıran ve kayıran olmayacağız, birleştirici güç olacağımızı vurguladık" diye konuştu.

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