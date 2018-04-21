Mehmet Uzel: Kayseri’yi dünya ligine çıkarmak!..

KTO Başkanı Ömer Gülsoy oldu, hayırlı olsun. Seçim yarışı başladığından bu güne kadar hep bir tevazu ve sakinlik içinde ancak yapılması gereken herşeyi de yaparak emin adımlarla yürüdü Ömer Gülsoy. İyi bir ekip kurdu, MHP ve AK Parti'nin de desteğini arkasına aldı, sonuç itibariyle de çok ciddi bir sonuçla ipi göğüsledi. 40 meslek komitesinden 39'unu aldı, hububatçıların olduğu grubu da çok az bir oy farkıyla kaybetti. Yani adeta tulum çıkardı. Peki şimdi ne olacak ? Görünen o ki, MHP ve AK Parti dayanışmasının gücü ve rüzgarıyla göğüslenen zafer ipi sonrasında, "seçim bitti geçim başladı" düşüncesiyle hemen kollar sıvanıp, Kayseri adına yapılması gereken her şey yapılmaya çalışılacak. Bildiğim kadarıyla Ömer Gülsoy, istişareye önem veren, yapılacak her işte kimlerle görüşülmesi gerekiyorsa, görüşüp fikir teatisi yapılmasından yana olan, şahsi veya gruplar menfaatinin dışında, Kayseri ve Oda üyeleri menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edinmiş ve edinecek bir isimdir. Bunu kendi ticari hayatında yakından tanıyanlar çok daha iyi bilir. Lakin Gülsoy'un mazbatasını alırken yaptığı bir açıklama var ki, bu çok önemli ve bağlayıcı: "Ayıran ve kayıran olmayacağız..." Evet slogan olarak çok güzel. Ama bugüne kadar kendine destek olanların şimdi samimiyet testi sınavına giriliyor. Yani kendini destekleyenlerden, iki grup ortaya çıkacak: Birincisi, "Başkanım seni destekledik şimdi sen bizi destekle (bunu açıkça söylemeseler bile talepleriyle yakın zamanda belli edecekler niyetlerini)" ve ikincisi, "başkanım seni destekledik ve başarılı olman için yine elimizi değil gövdemizi taşın altına hiçbir menfaat gözetmeksizin koymaya ve seni desteklemeye hazırız. " Bunların ayıklanması zaten kendi doğal akışında olur bunda sıkıntı yok. Ancak Gülsoy kanımca hemen kendine Oda'da işleri götürecek iyi bir yönetim ekibi kurmalı. Gülsoy başkanlığında önemli işlere hızla imza atılmalı ve bunlar Türkiye'ye duyurulmalı. Yani artık, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri içinde kalmaktan kurtulmalı. Ürettiğini Türkiye'ye değil dünyaya satmaya yönelik projeksiyonu olmalı. Ve hedef Kayseri'nin Türkiye'ye değil, dünya pazarlarına yönelik çalışmalar yapmak olmalı. Dünya ölçeğinde planlar hazırlanmalı, Oda içeresinden ve hatta bahçesinden dışarıya çıkmayan, ne sosyal medyada ne de Türkiye ekonomi medyasında "bir tık" bile yer bulamayan atmosferden hızla sıyrılmalı ve Kayseri'ye yakışan, vizyon içinde, Kayseri ekonomisi, üretimi ve iş dünyası geleceğe hazırlanmalı, Türkiye'ye değil dünyaya hazırlanmalı... Zaten Başkan Gülsoy da bunu görmüş olmalı ki, üretmeyi ve üretileni dünyaya satmayı çok önemsiyor. Hem istihdamı artırmak hem de yeni pazarlarla üretilenin ekonomik değere dönüşmesini sağlamak, bunun için kolları sıvamak bile başlangıçta, geleceğe yönelik çok olumlu ve yerinde sinyallerdir. Yolun açık olsun... Kayseri sizden ve ekibinizden çok şey bekliyor, haberiniz ola... İlk hedef Kayseri'yi dünya ligine çıkarmak olmalı...

BUGÜN NELER OLDU