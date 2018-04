Kocasinan’da futbol şenliği

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Ortaokullar Arası Futbol Turnuvasını final maçının başlama vuruşunu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserisporlu futbolcular Deniz Türüç, Şamil Çinaz ve Atila Turan yaptı. Kayserisporlu futbolculara öğrenciler tarafından büyük ilgi olurken, kaptan Deniz Türüç'e ise büyük sevgi seli vardı. Taraftarının tezahüratları kırmayan Deniz Türüç üçlü çektirdi. Başlama vuruşunun ardından Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kayserisporlu futbolcular Deniz Türüç, Şamil Çinaz ve Atila Turan Sümer Amatör Evi'nin ön bahçesine ağaç dikerek ayrıldılar.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası final maçı ve 3,4'lük maçına yoğun ilgi vardı. Sümer Stadı'nda oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalara Sümer Ortaokulu öğrenciler, Kadir Has Ortaokulu öğrencileri ve vatandaşlar karşılaşmalara yoğun ilgi gösterdi. Sümer Stadı'nda tribünler tıklım tıklım dolarken bazı vatandaşlar ve öğrenciler karşılaşmayı saha içinde ayrılan yerlerde izlediler. Başkan Çolakbayrakdar, belediye olarak spora büyük önem verdiklerini belirterek, "Müsabakaya katılan bütün takımları tebrik ediyorum. Gençlerimiz, sporla birlikte yeni dostluklar kazandı. Kurumlarla işbirliğinde şehre hizmet etmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Futbol turnuvasının yanı sıra okullarımızda birçok hizmete imza atıyoruz. Ayrıca yeni ve farklı müsabakalar düzenleyeceğiz. İnşallah bu müsabakalar kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize ve dostluğumuza katkı sağlayacak. Özelikle ilk dörde kalan okul takımlarımızı Kayserispor ile Alanyaspor karşılaşmasına götüreceğiz ve tribünde onlarla beraber olacağız" dedi. Turnuvanın final maçında Kadir Has Ortaokulu ve Sümer Ortaokulu mücadele etti. Penaltılar sonucunda rakibine 8-7 üstünlük sağlayan Kadir Has Ortaokulu takımı turnuvada şampiyon oldu.

ÖDÜL TÖRENİ

Birinci olan Kadir Has Orta Okuluna kupasını Gençlik ve Spor Bakanlığı Temsilcisi Kemal Bağ, takım kaptanı Mustafa Büyükçekiç'e ikinci olan Sümer Ortaokuluna kupasını Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı verdi. Üçüncü olan Avukat Ahmet Ulucan Ortaokuluna kupasını Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici takdim etti. Dördüncü olan Cevdet Sunat Ortaokuluna kupasını Kocasinan İlçe Şube Müdürü Adnan Güldügöl takdim etti.