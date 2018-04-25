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Başkan Gülsoy’dan Oda Personeline Ziyaret

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilk mesai gününde oda personelini çalışma ofislerinde ziyaret etti. Başkan Gülsoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri yaptıkları ziyaret turunda personelin çalışma ortamını yerinde inceledi ve yapılan işler hakkında bilgi aldı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 09:31
Başkan Gülsoy’dan Oda Personeline Ziyaret

Personel ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Gülsoy, Ticaret Odası personelini önceki dönem meclis başkanı olması sıfatı ile zaten tanıdığını ifade ederek, yaptıkları çalışmalarda kendilerine başarılar dilediklerini aktardı.

Oda personelinin üyeye sunulan hizmetlerde en önemli unsur olduğunun altını çizen Başkan Gülsoy, 19 bini aşkın üyenin Ticaret Odası'ndan aldığı hizmetin kalitesinin artmasının, personelin güler yüzlü olması ve işini iyi yapması ile sağlanabileceğini kaydetti.

Oda personelinin çalışmalarını daha iyi seviyeye çıkarmak için gayret göstereceğine inandığını ifade eden Başkan Gülsoy, yeni dönemde üyeye sunulan hizmetin kalitesinin ve çeşitliliğinin artması için personele yönelik eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceklerini vurguladı.

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Başkan Gülsoy’dan Oda Personeline Ziyaret
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