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Sınava giderken canından oldu: 1 ölü, 1 yaralı

'ın Sorgun ilçesine bağlı Cihanşarlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 21:27
Sınava giderken canından oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kızını gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) götürmek üzere Sarıkaya ilçesinden merkeze giden 55 yaşındaki idaresindeki 66 NG 558 plakalı otomobil, Sorgun'a bağlı Cihanşarlı köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi.

sürücü Abdullah Özbek ile kızı (18) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada durumu ağır olan Esra Özbek, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Abdullah Özbek'in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

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Sınava giderken canından oldu: 1 ölü, 1 yaralı
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