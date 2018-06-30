Erciyes için yatırım zirvesi

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Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'e sezon öncesi yapılacak yatırımlarla ilgili bürokratlarıyla bir toplantı yaptı. Başkan Çelik, Erciyes'te 2017-2018 sezonunda rekor seviyede ziyaretçi ağırladıklarını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile dünyanın önemli kayak merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes yeni sezona hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi yapılan ve yapılacak olan çalışmalar Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik başkanlığındaki bir toplantıda değerlendirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili bürokratları ile Erciyes A.Ş. yöneticileri katıldı. Erciyes'te 2017-2018 sezonunun çok verimli geçtiğini belirten Çelik, Erciyes'i çok daha bilinir hale getirmek ve gelen ziyaretçilerin mükemmel bir yer ile karşılaşmalarını sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.