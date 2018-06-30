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ERÜ Rektörü’nden örnek davranış

MEHMET UZEL Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
ERÜ Rektörü’nden örnek davranış
ERCİYES Üniversitesi(ERÜ) Merkez Kampüsü tramvay durağı yanında bir otomobil yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Emine K.'ya çarptı. Bu sırada makam aracıyla Tıp Fakültesi Hastanesi'nde katıldığı bir programdan dönen Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, kazayı görerek hemen makam aracını durdurdu. Daha sonra makam aracından inerek hızla kaza yerine giden Yoğun Bakım Uzmanı Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, yolda yatan yaralı öğrenciye müdahale etti. Yaralı öğrencinin ilk muayenesini yapan Rektör Güven, kısa sürede olay yerine gelen 112 ekiplerinden yaralıyı ERÜ Tıp Fakültesi Acil Servine götürmelerini istedi. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve leğen kemiğinde kırıklar tespit edilen öğrenci Emine K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kaza sırasında bilincini kaybettiğinden kazayı hatırlamadığı öğrenildi.
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ERÜ Rektörü’nden örnek davranış
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