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e kadın eli değiyor

MEHMET UZEL Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
Geri dönüşüme kadın eli değiyor
KAYSERI Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi park ve bahçe temizliği ile tesislerinin kadınlara emanet edildiğini belirterek, artık park ve bahçelerdeki çiçeklerin daha da güzelleşeceğini söyledi. 'Temizlik Melekleri' olarak adlandırılan ve Türkiye İş Kurumu kapsamında çalıştırılan bayanların bundan böyle şehrin park ve bahçelerinin genel temizliği ile geri dönüşüm tesislerinden sorumlu olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Anadolu'da bir söz vardır. Hanım elinin değdiği iş tamamdır. İşte tam bu sözün geçerli olduğu artık park ve bahçelerin bakım ve temizliği ile geri dönüşüm tesislerinde şahit oluyoruz" dedi.
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Geri dönüşüme kadın eli değiyor
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