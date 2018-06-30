Gözler Emre ve Nurettin’de

KAYSERİSPOR'UN
genç iki yıldızı Emre Demir ve Nurettin Korkmaz'a teklif yağıyor. Birçok takımın dikkatini çeken iki genç yeteneği Kayseri
spor bırakmak istemiyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un alt yapısında forma giyen ve adları birçok Süper Lig ekibi ve TFF 1. Lig ekipleri ile anılan Emre Demir ile Nurettin Korkmaz Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın radarında. İki genç isme teklif gelmesi sonrası Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam transfere izin vermedi ve iki genç oyuncu kampa götüreceği öğrenildi. Kampın ardından Ertuğrul Sağlam iki genç için son kararını verecek. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın çok istediği iki geleceğin yıldız adayları arasında yer alan Emre Demir ile Nurettin Korkmaz sezonun tamamlanmasının ardından antrenmanlarına özel programlar eşliğinde devam ediyor. Dün başlayan yeni sezon öncesi A Takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Emre ve Nurettin Kayserispor'un ilerleyen dönemlere Türk futboluna katacağı iki en büyük yıldız adayları. Kayserispor'un alt yapısında oynadıklarını başarılı futbol ve attıkları goller ile birçok takımın radarına giren iki genç isim Sarı-Kırmızılı takımın gelecek adına en büyük yatırımı olarak değerlendiriliyor.