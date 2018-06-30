Kayseri’de demokrasi şöleni

BÜYÜKŞEHIR
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 24 Haziran seçimlerinin Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir seçim olduğunu söyledi. Kayseri
'de oy kullanma oranının Türkiye ortalamasının da üzerine çıkarak yüzde 90'ları aştığını ifade eden Çelik, "Tüm hemşehrilerime demokrasi şölenine yapmış oldukları katkı için teşekkür ediyorum" dedi. Çelik, seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığı'nda takip etti. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra parti önündeki vatandaşlara hitap eden Çelik, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin olduğunu belirtti. Seçimlerle ilgili yapmış olduğu değerlendirmede özellikle Kayseri'deki katılım oranının altını çizen Çelik, "Bu tablo şehrimizin demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Hemşehrilerimizi, iradelerini sandığa yansıtma konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle tebrik ediyorum. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz Türkiye'deki demokrasi şölenine en güzel şekilde katkı vermiştir" dedi. Başkan Çelik, "Ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri teveccüh ve verdikleri destekten dolay hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şehrimiz, Konya, Kahramanmaraş, Erzurum ve Sakarya ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren beş büyükşehirden birisi olmuştur" dedi.