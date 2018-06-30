Kayseri’ye deniz geldi

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Doğa yürüyüşü, tekne turu, bungalov evler ve piknik alanlarıyla vatandaşların akınına uğrayan Kuşçu Marina, yapılan hizmetlerle turizmin cennetlerinden biri olmaya emin adımlarla ilerliyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlar sayesinde Kuşçu'ya ayrı bir güzellik kattıklarını vurguladı. Kuşçu'yu cazibe merkezi haline getirdiklerini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekânlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Bölgesidir. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu'nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekânı olmasını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz" dedi. Kuşçu'da bungalov evlerle bir tatil köyü kurduklarını belirten Çolakbayrakdar, Yamula Barajı kıyısında, oturma alanları, 7'den 70'e her kesime hitap eden piknik alanları gibi değişik sosyal mekânlar ve imkânlar oluşturduklarını anlattı.Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp, havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzara eşliğinde yemek yeme imkânı bulabildiklerini söyleyen Çolakbayrakdar, "Ayrıca yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurları ile şehrin stersinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı var. Özellikle motor tutkunları, bisiklet severler ve olta balıkçıları için özel çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.