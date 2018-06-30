Mehmet UZEL: Ekonomiye odaklanalım

Türkiye 24 Haziran'da bir kez daha sandığa giderek demokratik idaresini ortaya koydu.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ı, bu yüksek katılımlı demokratik seçimlerde bir kez daha başarıya ulaştığı için kutluyorum.
Cumhur İttifakı içinde yer alan parti ve adayları da başarılarından dolayı tebrik ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı değerlendirmede, Meclis ile işbirliği içinde hareket edeceğini ve yeni dönemde Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağını vurgulaması son derece olumlu bir gelişmedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis çoğunluğu sağlayacak AK Parti ve MHP ile uyum içinde olması da yatırımların önündeki engellerin hızla kaldırılması ve ekonominin büyümesi adına olumlu sonuçlar doğuracaktır.
Benim ilk şahsi gözlemim, seçimde iktidar ve muhalefet kanalından heyecanlandıran projeler geldiği yönünde...
Halkımızın önüne daha çok eğitim, bilim, teknoloji ve sanayiyle ilgili projeler konulduğunu gördük.
Dijital dönüşümün tüm partilerin gündeminde olduğuna mutlulukla tanık olduk. Bu yaklaşımı tüm ülke olarak en kısa sürede gündemimize almamız hep birlikte geliştirmemiz ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren bir konudur.
Dünya ortalamasının çok üstünde, demokrasiyi savunan ülkelerin, milletlerinin göremeyeceği yüzde 87.5 gibi bir katılım oranı ile seçime giden Türk milletini tebrik etmek lazım. İkinci tebriğimiz ise tabii ki 6. seçimini de başarıyla kazanan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a. Yeni sistemin, ülkemizin kazanımlarını koruyarak, potansiyelini açığa çıkararak, çok daha güçlü, güven veren, umut vaat eden, doğrudan yatırımlar için cazibe merkezine dönüşen, üreten, takip eden değil takip edilen bir konuma yükseltilmesi için canı gönülden diliyorum.
Seçimlerden sonra Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, OSB Başkanı Tahir Nursaçan'la yaptığı görüşmelerde, "Halkımız bu seçimlerde de güçlü Türkiye'den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullandı. Hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran seçimleri, diğer seçimler gibi çıktığımız güçlü Türkiye yolunda, bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Şimdi meselemiz Türkiye'dir diyerek ülkemiz için canla başla çalışma vaktidir.
Seçim öncesi ve sırasında yapılan tüm siyasi manipülasyonlara ve seçim sonuçlarına dair tahriklere rağmen halkımız, vakur duruşu ve olgunluğu ile tüm dünya ya unutulmaz bir demokrasi dersi verdi, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda tek yürek birleştiğini kanıtladı...