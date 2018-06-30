Milli irade yatırım ve hizmete ‘devam’ dedi

KAYSERI
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası yaptığı açıklamada, vergisini ödeyen ve bunun karşılığında hizmet alan ve yatırımları gören milli iradenin her zaman olduğu gibi son kararını verdiğini kaydetti. 24 Haziran seçim sonuçlarının çok anlamlı olduğunu sadece bölge ülkeler değil aynı zaman tüm dünyaya oyları ve kararları ile önemli bir mesaj verdiğini ifade eden Büyükkılıç, "Bu sonucun başta ülkemize, Kayseri
'ye ve Melikgazililerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Dünyanın bir değişim içinde olduğunu ve bu değişimde Türkiye'nin artık rol oynanan değil rol belirleyen bir ülke konumuna geldiğini belirten Büyükkılıç "Türkiye 2023 hedeflerine odaklanmıştır. Ulusal düzeyde devam edecek olan büyümeye, gelişmeye ve yatırımlara belediyeler olarak bizler de hizmet ve yatırımlarımızla destek sağlayacağız"