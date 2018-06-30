Rektör babasından diplomasını aldı

ERCİYES
Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından 44. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Program kapsamında 260 öğrenci mezun oldu. Törende mezun öğrencilerden Tuba Güven, diplomasını rektör olan babası Prof. Dr. Muhammet Güven'in elinden aldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, mezuniyet törenin açılış konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, bu yıl Erciyes Üniversitesinin 40, Tıp Fakültesinin ise 50. kuruluş yılını kutladığını kaydetti. Kayseri
Vali Süleyman Kamçı da konuşmasında, tıp ilminin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini belirtti. Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yılmaz tarafından mezun öğrencilere hekimlik yemini ettirildi. Yeni mezunlar adına dönem birincisi Serhat Gökçe'nin konuşma yaptığı ve ardından mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı tören, öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.