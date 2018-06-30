Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Kayseri Bölge Haberleri > Rektör babasından diplomasını aldı

Rektör babasından diplomasını aldı

MEHMET UZEL Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
Rektör babasından diplomasını aldı
ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından 44. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Program kapsamında 260 öğrenci mezun oldu. Törende mezun öğrencilerden Tuba Güven, diplomasını rektör olan babası Prof. Dr. Muhammet Güven'in elinden aldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, mezuniyet törenin açılış konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, bu yıl Erciyes Üniversitesinin 40, Tıp Fakültesinin ise 50. kuruluş yılını kutladığını kaydetti. Vali Süleyman Kamçı da konuşmasında, tıp ilminin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini belirtti. Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yılmaz tarafından mezun öğrencilere hekimlik yemini ettirildi. Yeni mezunlar adına dönem birincisi Serhat Gökçe'nin konuşma yaptığı ve ardından mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı tören, öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rektör babasından diplomasını aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN