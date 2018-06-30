Yahyalı kiraz ihraç etmek istiyor

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Modern tarımın uygulandığı kiraz bahçelerinin artmasıyla, yıllık 2 bin 500 ilâ 3 bin ton arası kiraz üretimi yapılan ilçede, tadı, aroması ve iriliği bakımından ülkemizin en kaliteli kirazları yetiştiriliyor. Ama ilçedeki üreticilerin en büyük sorunu tanıtım eksikliği ve bunun sonucu olarak da kirazın gerçek değerini bulamaması gösteriliyor. İlçenin önemli kiraz üreticileri arasında yer alan, bu yıl 120 ton kiraz üretimi yapan Bahadır Güçlü, ihracat yapan firmaların ilçeye gelmemesinin tanıtım eksikliğinden kaynaklandığını, bu konuda iyi bir çalışma yapılmasının gerekli olduğunu söyledi. İlçede üretimin giderek arttığını belirten Güçlü "Kiraz konusunda ilçemizin iyi bir tanıtımı yapılmadı. İyi bir tanıtım olmadığı içinde, ihracat yapan firmalar ilçemize gelmiyor. Toprağı, suyu, havası bakamından birçok bölgeye göre daha kaliteli ürün elde ediyoruz. Kalibre konusunda, tat konusunda çok iyi durumdayız. Bazen aksaklıklar olsa da ulaşım konusunda çok iyi bir konumdayız. İhracat yapan firmaları ilçemize bekliyoruz." diye konuştu.İlçedeki kiraz üretimi konusunda değerlendirmeler yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise, Yahyalı'nın elma üreticiliğinde Türkiye' de bir marka haline geldiğini, kiraz konusunda da artan kaliteli üretim ile iddialı bir duruma geldikleri belirtti.