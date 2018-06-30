Yeni sezon ustalık dönemi

Yeni sezon için geçtiğimiz hafta çalışmalarına start veren Anadolu Yıldızları Kadın Futbol Takımı yeni sezonda hedefini üst sıralara olarak belirledi. Kurulduğu günden bugüne kadar Kadınlar 3. Ligi'ne renk katan Anadolu Yıldızspor'da çıraklık ve kalfalık dönemi sona erdi ve artık ustalık zamanı. Kadrosunda genç oyuncuları barından ve tamamen kendi bulup yetiştirdiği oyuncu grubu ile mücadele eden Anadolu Yıldızları Kadın Futbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Gelecek adına önemli işlere imza atmak isteyen Anadolu Yıldızları Spor Kulübü katıldığı her kategoride başarılı olmak ve Kayseri
'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor. 3-4 senelik bir kulüp olmasına rağmen Kayseri'de köklü kulüplerin önüne geçen Anadolu Yıldızları Spor Kulübü erkek futbol takımının yanı sıra bayn futbolu ile dikkat çekiyor. Anadolu Yıldızspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Adnan Altıntaş, Çıraklık ve kalfalık sezonlarımızı tamamladık. Artık bir usta takım gibi oynayıp, Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve kalitemiz var. Ayrıca iki transfer yapmayı planlıyoruz kısmet olursa. Transfer sezonu başladığında takıma katılacaklar ile daha da güçleneceğiz" diye konuştu.