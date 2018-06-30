YIDOG, kuruluşunun 16. yıldönümünde üyelerini ödüllendirdi

KURULDUĞU
2002'den bu yana Kayseri
'de dağcılık, doğa ve çevre bilinci üzerine önemli çalışmalar yapan Yılanlı Dağı Doğa ve Dağcılık Grubu (YIDOG) geçen hafta sonu düzenlediği toplantıda tüm üyelerini plâketle ödüllendirdi. Yemekte bir araya gelen YIDOG'lular, bol bol sohbet edip grubun kuruluşundan bu yana yaptıkları zirve tırmanışlarından anılar aktarıp adeta geçmişe kısa bir yolculuk yaptılar. Törende kısa bir konuşma yapan Yılanlı Dağı Doğa ve Dostluk Grubu (YIDOG) başkanı Mehmet Ceyhan, "Kuruluşumuzun üzerinden geçen bu 16 uzun yılda grubumuza önemli katkılar sağladınız. Dağcılığı, spor yapmayı, doğa yürüyüşünü, çevre bilincini kitlelere sevdirmek adına tam bir aile ortamı içerisinde fedakârca çalıştınız. Başta Erciyes olmak üzere bu ülkenin önemli yüksek dağlarının zirvelerine YIDOG bayrağını diktiniz. Sizlere çok teşekkür ediyor ve günün anlamını ölümsüzleştirmek ve birer anı olarak değerlendirmek üzere adınıza hazırladığımız plaketlerinizi gururla takdim ediyorum" diye konuştu.