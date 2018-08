MEHMET UZEL:Halkın içinde olamayan belediye başkanı olamaz...

BUGÜN NELER OLDU

Yerel seçimler erkene alınır mı? Çok konuşuldu, tartışıldı...Şu an yerel için erken seçim yok...Yerel seçimler için geri sayım start almasıyla birlikte Ak Parti de sevilen yüzlerle belediye seçimlerinde halkı karşısına çıkmak istiyor... Nasıl mı?Her ile bir ERDOĞAN...Evet... AK Parti her ile bir Erdoğan aranıyor... 24 Haziran seçimlerin de AK Parti'nin kan kaybetmesi ile birlikte... Raporlar tutuldu... Başkan Erdoğan'a iletildi...Ve parti genel merkezinde de iller ve ilçeler bazında sevilen yüzlerle yola devam etmek için çalışma başlatıldı...Belediyeler için AK Parti de... El sıkmayan tevazu göstermeyen, nobran olan, şatafat içinde yaşayanlarla yola devam edilmeyecek...18 Ağustos'ta yapılacak kongrenin ardından, illerinde ilçelerinde sevilen yüzler bulunacak...AK Parti çalışkan ve gönüllere giren isimleri bulacak illerinde ilçelerinde aday gösterecek, halkla iç içe olan isimlerle yola devam edilecek...Bazı ilçe belediyelerinde başkanlara yönelik büyük bir tepki var. Bu yüzden başka partilere de şans tanınıyor. Ancak AK Parti bu seçimlerde işi şansa bırakmayacaktır.24 Haziran seçimlerinde listeye olan tepkinin, seçimin nasıl bir kritik sürece soktuğunu gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi bu kez kılı kırk yararak adaylarını belirleyecektir. Öncelikle mevcut belediye başkanlarının halk nezdindeki itibarına bakılacak.Verilen sözlerin tutulup tutulmadığına, yolsuzluk iddialarına kadar birçok noktada değerlendirilecek başkanlar.En çok da "tevazu terazisi"yle tartılacaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta belediye başkanlarının ne kadar tevazu içinde olup olmayacaklarına bakacaklarını söylüyor.En son Afrika gezisini takip eden gazetecilere bu konuya verdiği önemi altını çize çize göstermiş.Bunun anlamı şu; Halkın içinde olmayan, insanlara tepeden bakanların yeniden aday gösterilme şansı olmayacak.İnsanları dışlayan, ötekileştiren başkan aday olmayacak da yerine aday olacaklarda bu kriterlere bakılmayacak mı?Elbette bakılacak.Sen yıllarca şehirde kimsenin iyi gününde, kötü gününde yanında olma...Seçime 3 ay kala ortaya çık;"Ben şuyum, şöyle projeciyim.Şurada şu hizmeti yaptım.Burada bu kadar büyük adamdım...Ben seçilirsem abat olursunuz, ben olmazsam köy kalırsınız" de...Cumhurbaşkanı da AK Parti Genel merkezinde bunu yemez.Tevazu tartısı, mevcuda da gönlünden adaylık geçirene de var.