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Yük Mensah’ın omuzlarında

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Yük Mensah’ın omuzlarında
ekiplerinden Kayserispor Hollanda kampını tamamladı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da forma giyen ve birçok takımın gözdesi olan Mensah, da Kayserispor'u tercih etti. Kayserispor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı yeni sezonda Sarı-Kırmızılı forma altında adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Sarı-Kırmızılı takıma geldiği günden beri takımın kamplarda en çalışkan ismi olan Bernard Mensah sezona damga vuracak gibi. Ganalı orta saha oyuncusu Mensah, ve Hollanda kampında en çalışkan isimlerin başında gelirken oynanan hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.
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Yük Mensah’ın omuzlarında
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