Yük Mensah’ın omuzlarında

Spor Toto Süper Lig
ekiplerinden Kayserispor Hollanda kampını tamamladı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da forma giyen ve birçok takımın gözdesi olan Mensah, yeni sezon
da Kayserispor'u tercih etti. Kayserispor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah
yeni sezonda Sarı-Kırmızılı forma altında adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Sarı-Kırmızılı takıma geldiği günden beri takımın kamplarda en çalışkan ismi olan Bernard Mensah sezona damga vuracak gibi. Ganalı orta saha oyuncusu Mensah, Erzurum
ve Hollanda kampında en çalışkan isimlerin başında gelirken oynanan hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.