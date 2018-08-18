Çarşıbaşı şekercisi’nde bayramda zam yok

Kayseri
Şekerciler Çarşısı'nda 1946 yılından beri hizmetini sürdüren Çarşıbaşı Şekercisi'nde yetkililer, Kurban Bayramı alışverişi öncesi şeker, çikolata ve lokumdaki fiyat artışlarının ürünlerine yansıtılmadığını belirterek Ramazan Bayramında uyguladıkları fiyatlardan vatandaşlara ürün satışı yapılacağını kaydettiler. Zamların Kurban Bayramı sonrasında ürünlere yansıtılacağını ifade eden Çarşıbaşı Süt Mamulleri ve Şekerleme Sanayi Perakende Koordinatörü Yavuz Çarşıbaşı
, Kurban Bayramı öncesinde şeker, çikolata ve lokumun Ramazan Bayramı fiyatlarından satışa sunulduğunun altını çizdi. Çarşıbaşı
,"Müslüman aleminin mübarek bayramlarından olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ürün dolar kurundan kaynaklanan artış ürün fiyatlarına yansıtılmadı. Ekonomik anlamda ülkemizde yaşanan gelişmelere rağmen şeker, çikolata ve lokumlarımız olsun döviz kurundan etkilenmemesi için Kurban Bayramı öncesindeki şeker, çikolata ve lokumdaki fiyat farkını ürünlerimize yansıtmadık. Ramazan Bayramı'ndaki ürün fiyatlarımız ne ise aynı fiyatlardan şeker, çikolata ve lokum satışımızı gerçekleştireceğiz. Çikolatanın en büyük ham maddesi kakao ile lokumda kullanılan Hindistan cevizi yurt dışından ithal edildiği için dolar kurundaki artış sebebiyle bayram sonrasında ürün fiyatlarına yüzde 25-30 oranında bir artış olarak yansıyacak" dedi. Çarşıbaşı, vatandaşların sıcak havalarda dolgulu çikolataların yerine baton tarzındaki çikolataları veya lokum gibi ürünleri tercih etmelerini tavsiye ederek, alınan çikolataların buzdolabında değil de evin serin bir bölümünde 15-20 derece sıcaklıklar arasında muhafaza edilmesine dikkatleri çekti.