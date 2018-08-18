İstediğin yerden kombine al

BUGÜN NELER OLDU

Sarı Kırmızılı takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Stadyumumuzda 2018- 2019 futbol sezonu kombine bilet satışlarımız devam etmektedir. Herhangi bir tribünde şu anda herhangi bir kişiye, gruba veya zümreye yer ayrılması söz konusu değildir. Öncelik hakkı sadece geçen sezon kombine sahibi olan taraftarlarımıza kombine satışlarına başladığımız ilk bir hafta tanınmıştır. Şu anda stadyumumuzda boş yer olan tüm koltuklar kombine satışına açıktır ve taraftarlarımız istediği koltuğu seçerek kombine bilet yüklemesi yaptırabilir" cümlelerine yer verildi. Başka bir açıklamada da kombina satışının 6 bin 500 olduğu belirtilerek bir ay içerisinde bu sayının iki katına çıkmasının beklendiği ifade edildi. Yazılı açıklamada şunlara yer verildi: "Toplam 50 adet locamızdan satışı yapılmayan loca sayımız ise sadece 4 'tür. Gerek kombine, gerek loca satışlarımız, gerekse maçlardaki biletle girişlerin bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha yukarılarda olacağına inanıyoruz. Taraftar artışımız bakımından geçtiğimiz yıl ilk yarıda rekor kırmış, yılsonu itibariyle artış oranında süper ligde 3.sırayı almıştık. Bu yıl taraftarımızın ilgisiyle daha da üst sıraları hedeflemekteyiz.