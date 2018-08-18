Kayseri’de ‘Genç Bakışlar Mutlu Yüzler Projesi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) tarafından hayata geçirilen "Genç Bakışlar Mutlu Yüzler Projesi" (ÇOGEP) kapsamında 40 çocuğa yüzme eğitimi verildi. Mahalle polislerinin belirlediği yüzme bilmeyen, 11-18 yaş aralığındaki 20 kız, 20 erkek çocuğa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan olimpik havuzda eğitim sonrası sertifikaları verildi. 16 Haziran - 9 Ağustos tarihleri arası verilen eğitimler sonrası düzenlenen sertifika törenine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürü Özcan Erdoğdu, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Sorumlusu Yakup Deliktaş, yüzme antrenörleri, projede görevli polisler, sporcular ve veliler katıldı.



Esra UZEL

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