Mehmet UZEL: Seninleyiz Başkan Erdoğan...

Yüz yıldır aynı senaryo… İçimizdeki alçakları da yanına alanlar bu aziz milleti bu kez dolarla yeneceğini sanıyor… Ey ahmaklar... Sonunuz hüsran olacak… Bu milleti hala tanıyamadınız mı? Yenileceksiniz..Tarih sayfasında yerinizi alacaksınız… Seninleyiz Başkan Erdoğan... Son günlerde hareketlenen döviz kurundaki artışla, vatan hainleri Yüce Türk Milletini bu kez dolarla saldırıyor. Tankla, topla, tüfekle, uçaklarla geldiniz ve yok olup gittiniz. Unutmayın ahmaklar bu tür saldırılar bizi yıldıramaz. Güçlü Türkiye yolunda hızla ilerlemeye devam edecektir. Dün yedi düvele karşı savaşan milletimiz, bugün tüm imkanlarıyla bu dolarla gelen alçakları ezip geçecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkesiyle milletiyle güçlü bir devlettir. Bu krizide elbirliğiyle, güç birliğiyle aşacağız. Gün birbirimize kenetlenme günüdür. Hassas ve kritik dönemden geçiyoruz. Ülke olarak tarihimizin belki de en büyük ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıyayız. Konunun uzmanları görsel medya da yaptıkları konuşmalarda yaşadığımız normal bir kriz olmadığını anlatıyorlar. Ekonomin normal seyrinde asla yaşanmaması gereken bir kriz, bugün bu ülkeye ve bu ülkenin insanına yaşatılıyor. Çünkü bazı güç odakları ekonomimizi spekülatif atakla yapay olarak doğal seyri dışına çekiyor, çekmeye zorluyor. Bu kez askeri müdahale değil ekonomik müdahale söz konusu ve silah yerine döviz, altın, borsa vs. kullanılıyor. Bu müdahale girişimini de topyekün birlikte hareket ederek ve millet olarak birbirimize kenetlenerek aşabiliriz. Ve yine hiçbir yurt sever böyle bir krizden memnuniyet ve sevinç duyamaz. Günkavgasının verileceği gün değil bilakis teferruata boğulmadan birbirimize kenetlenme günüdür. Yatırımcının kendini güvende hissedeceği ülkelerde yatırım yapmak ister. Yatırımcının kendini güvende hissedebilmesi her şeyden önce o ülkenin liderine güvenmesi ile başlar. Bu nedenle Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ı dünya takdir ediyor. 15 Temmuz gibi bir hain darbenin altından kalkması, dünya devlet liderleri arasında ilgiyle ve merakla izlediğini hepimiz biliyoruz. Şehrimizdeki oda başkanlarıyla, sanayicelerle yaptığım görüşmelerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çok güvendiklerini gördüm ve bu krizinde altından kalkacağına, kısa süre içinde ekonomiyi düze çıkaracağına inandıklarını söylüyorlar.. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, ülkesiyle, milletiyle güçlü bir devlet olduğuna hepimiz inanıyoruz, biliyoruz. Bu krizi de elbirliğiyle, güç birliği ile aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, bu ülkede faaliyet gösteren ekmeğini bu ülkeden çıkaran vatandaşı, sanayicisi her zaman olduğu gibi krizde de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Seninleyiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan… Yüce milletimiz seninle...