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Taraftar ’da

MEHMET UZEL Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018
Taraftar Bursa’da
'u bugün deplasmanda oynayacağı maçında taraftarı yalnız bırakmayacak. Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na iyi bir başlangıç yapmak isteyen Kayserispor bugün spor'u yenerek 2'de 2'yi hedefliyor. Kayserisyor, Antalyaspor maçında iyi bir oyunla 2-0'lık galibiyet elde etmişti. maçında taraftarların başkan Erol Bedir'e yaptığı tezahüratlar sonrası Kayserispor Kulübü taraftara otobüs sözü verdi. Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan maçında Kayserispor taraftarı kendine ayrılan misafir tribünden yerini alacak.
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Taraftar Bursa’da
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