Taraftar Bursa’da

Kayserispor
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bugün deplasmanda oynayacağı Bursaspor
maçında taraftarı yalnız bırakmayacak. Spor Toto Süper Lig
Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na iyi bir başlangıç yapmak isteyen Kayserispor bugün Bursa
spor'u yenerek 2'de 2'yi hedefliyor. Kayserisyor, Antalya
spor maçında iyi bir oyunla 2-0'lık galibiyet elde etmişti. Antalyaspor
maçında taraftarların başkan Erol Bedir'e yaptığı tezahüratlar sonrası Kayserispor Kulübü taraftara otobüs sözü verdi. Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan maçında Kayserispor taraftarı kendine ayrılan misafir tribünden yerini alacak.