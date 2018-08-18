Üretmeye devam

Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan
, finansal zorlukların üstesinden el birliği ve dayanışma içerisinde gelinebileceğini belirterek, "Büyük ve Güçlü Türkiye
idealimiz için şimdi her zamankinden çok daha fazla çalışmaya,üretmeye ve istihdam
a katkı sağlamaya ihtiyacımız var" dedi. Türkiye'nin kur artışından kaynaklı olumsuzlukların üstesinden gelecek gerekli güce ve deneyime sahip olduğunu işaret eden Nursaçan, yaşanan süreçte reel sektörün üretim ve istihdam kapasitesinin korunmasının büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti. 15 yıldır yakın coğrafyasında yaşanan iç karışıklıklar, savaşlar ve küresel krizlere rağmen Türkiye'nin istikrarlı büyümesini sekteye uğratmadan sürdüğüne vurgu yapan Nursaçan, "Sanayide, üretimde ve ihracatta tüm veriler pozitif yönde seyrederken, döviz
kurundaki bu ani artışın sebebini ekonomi ile ilişkilendirmek mümkün değildir. Bu durumu ancak ülkemize karşı uygulamaya konulmuş ekonomik bir saldırı olarak değerlendirebiliriz" dedi. TAVİZ VERECEK ÜLKE DEĞİLİZ
Darbe girişimleriyle ve terör örgütleri aracılığıyla yapamadıklarını ekonomik saldırılarla elde edeceklerini zannedenlerin yine sükutu hayale uğrayacaklarını dile getiren Nursaçan, "Türkiye ye karşı kirli emeller besleyenler ve hasmane duygular içinde olanlar şunu iyi bilmelidir ki, ülkemizin milli onurunu ve dik duruşunu hedef alanlar tarihin hiç safasında bu amaçlarına ulaşamadılar, bundan sonra da hiç bir zaman ulaşamayacaklar. Köklü geçmişiyle Türkiye Cumhuriyeti bu tarz basit oyunlara teslim olacak, boyun eğecek ve taviz verecek bir ülke değildir" dedi. HER ZAMAN DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ
İpek
Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan
da SABAH Kayseri'ye yaptığı özel açıklamada, ABD
'nin Türkiye ye yönelik uygulamaya koyduğu ekonomik yatırım ve dövizdeki manipülatif hareketlerin dünya ticarete kuralları içerisinde kabul edilemez olduğunu, bu durumun darbe girişimi kadar alcakça olduğunu söyledi. ABD'nin Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılması kararının uygulamaya konumaya başlanmasıyla dövizde bir süredir yaşanan, spekülasyona dayalı hareketlilikle başlayan ekonomik savaşta yeni bir cephede açılmış oldu. ABD'nin Türkiye ekonomisini bozmaya yönelik başlattığı hamleler Türk işdünyasında büyük infiale yol açarken, Kayserili işadamı Saffet Arslan'dan sert açıklamalar geldi. Hain darbe girişimi ve terör saldırıları dahil ülkemizi bölmeye, parçalamaya, güçsüz bırakmaya yönelik her türlü girişime karşı her zaman devletin yanında olduklarını hatırlatan Arslan, ABD'nin yatırımını "Kuralları olmayan ekonomik savaş ve ekonomik terör" olarak nitelendirdi. ABD'nin yatırımının ekonomik savaşta gelinen son nokta olduğunu, Türkiye'nin ekonomik kıskaca alınarak güçsüz düşürülmek istendiğini kaydeden Aslan, "ABD kaynaklı, ancak batılı ülkelerin de içinde bulunduğu ekonomik savaşın amacı sadece ABD'nin siyasi taleplerininin karşılanmaması değil, buna destek veren batılı sermayenin reel faiz artırımı ile karlarını yükseltme istekleridir. Gece yarısı operasyonları, büyük miktarda döviz alımları, dövize spekülatif operasyonlar yaparak Türk lirasının değerini düşürmek, Türkiye'yi dövizle dize getirmek istiyorlar" dedi. Hain darbe girişimi dahil, Türkiye ye karşı oynanan oyunda kurşunla ülkemizi dize getiremeyenler şimdi kurla saldırarak bize diz çöktürmek istiyorlar diye Aslan, "İstikrarın yaşandığı ülkemizde kurların artışı için hiç bir sebep olmamasına karşılık, yapılan siyasal ve ekonomik saldırılar, spekülatif hareketlerle dövizin yükseltilmesi ekonomik savaşın ta kendisidir. Bu savaşta ABD nin ülkemize yönelik aldığı son karar da,ekonik kuralları olmayan, dünya ticaret kurallarına uymayan,tamamen siyasi ve kişiler üzerinden saldırıların sonuncusudur. Yürütülen ekonomik savaş,hain darbe girişimi kadar alçakça bir durumdur" dedi.