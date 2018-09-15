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Büyükşehirde sporcu sayısı 90 bine ulaştı

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Büyükşehirde sporcu sayısı 90 bine ulaştı
Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin bedenen ve zihnen daha sağlıklı olması için sporu her alanda yaygınlaştırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Spor A.Ş. bünyesinde yapılan farklı projelerle bu yıl spor yapan çocukların ve gençlerin sayısının 90 bine ulaştığını açıkladı. Başkan Çelik, çocuklara ve gençlere yönelik sportif faaliyetlerde Türkiye'nin en etkin belediyesi olduklarını belirtti. Bu etkinliğin rakamlara da yansıdığını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "İnsana yatırımı ve en başta geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize yatırımı önemsiyoruz" dedi.
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Büyükşehirde sporcu sayısı 90 bine ulaştı
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