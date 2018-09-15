Hakemlerden görkemli açılış

TÜRKIYE Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri
Şubesi (TFFHGD) hakemleri Kozaklı Sanitas Termal Hotelde yapılan törenle 2018- 2019 futbol sezonunu açtı. Nevşehir Kozaklı Zamantı Sanitas Termal Otel'de gerçekleşen yeni sezon açılış töreni öncesi kurban kesildi. Ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Turgay Duman, Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer, Eski TFFHGD Başkanı ve Klasman Gözlemcisi Fahri Aksoy, Eski Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Çetin Topuz, Şükrü Bayrakdar, Murad Çınar, hakemler, gözlemciler ve aileleri katıldı.