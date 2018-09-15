Kocasinan’ın süpüreni yollarda

KOCASINAN Belediyesi, daha temiz bir Kocasinan
için araç filosuna yeni nesil 2 temizlik aracını daha ekledi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın süpüreni adıyla ve sempatik görüntüsüyle dikkat çeken araçları tanıtarak "Bütün gayretimiz daha güzel bir Kocasinan'ı hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktır" dedi. Belediye hizmet binası önünde 'Kocasinan'ın Süpüreni'ni tanıtan Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz Kocasinan için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, "Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz. Her geçen gün temizlik konusunda hizmetlerimizi artırarak yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda sahada devam eden yoğun çalışmalarımızdan dolayı yenilenmeye ihtiyaç duyan araçlarımızı tazelemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.