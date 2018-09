Mehmet UZEL: Koltuğun taşıdığı değil koltuğu taşıyan adam

BUGÜN NELER OLDU

, 5 Mayıs 2015'te OSB seçimini kazanırken sıradan bir başarı kazanmamıştı. Adeta bir zafer almıştı. Zira Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'na aday olurken özellikle aile olarak isimlerini ortaya koymuşlardı.Tahir Nursaçan'ın babasıuzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yönetici pozisyonlarda görev aldı. Son olarak Diyanet İşleri Başkan yardımcısı olarak emekli olmuştu.Dolayısıyla Nursaçan soyadı çok uzun yıllardır Kayseri 'de bilinen ve siyaset üstü etkin bir soyadı idi.Tahir Nursaçan 1989'da başladığı özel sektör deneyiminde başarı merdivenlerini kısa sürede çıktı ve bir müddet sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde en az babası kadar bilinen tanınan bir isim oldu. Zaten bu özellikleriyle de, OSB'nin 5 Mayıs 2015'teki 13. Olağan Genel Kurulu'nda aday gösterildi ve yıllardır OSB'ye çöreklenmiş bir dükalığı yıktı.Rakibi Ahmet Hasyüncü idi ama tek başına bir aday değildi. Bilakis dönemin Cumurbaşkanı Gül'ün kardeşi Macit Gül'den tutun da, Belediye başkanlarından, milletvekillerine ve hatta bakanlarına kadar her türlü gücün,değil elini gövdesini taşın altına soktuğu bir seçim yarışıydı.Eğer bu seçim kaybedilirse, Kayseri'de neredeyse 20 yıllık bir kast sistemi ya da elitist yapıdan oluşan dev kaleye müthiş bir gedik açılacaktı. Açıldı da.Müthiş bir başarıya imza atan Tahir Nursaçan ve ekibi sonrasında kolları sıvadı ve mütevazı bir şekilde dopdolu bir dönem geçirdi. Bu dönemde en önemli değişiklik OSB Başkanı ve yönetiminin ulaşılabilir olmasıydı. OSB üyesi olsun olmasın, Allah'ın selamıyla gelen her işadamı ve sanayicinin derdine çare bulduğu en azından cidden ilgilenildiği bir anlayış hakim oldu.Hizmet kapısını da gönül kapısını da tüm üyelere, hatta üye olmayan herkese açtı . Kurumun gücü, imkanları ile yasalar çerçevesinde ne yapılabilecekse hepsini yapmak için uğraşan Nursaçan daha uzun yıllar hizmet etmeye devam edeceğe benziyor.Eğitimde anaokulundan, teknoloji kolejine kadar çok ciddi adımlar attı, sanayinin ara eleman sorunlarını kökünden halletmek adına eğitim altyapısını çok önemsedi ve sonuç almaya başladı da.Üretim merkezi olan OSB'de tasarıma ilişkin hamleleriyle kurumsal manada ihtiyacı olan tüm üyelere hizmet verecek üniteler kurdu. Altyapı ile ilgili yol, yeşillendirme, elektrik, su gibi daha önce günlerce süren çözümsüz sorunlar daha ilk yıllarda bir daha nüksetmemek üzere çözüldü.OSB'yi donattığı, huzur ve güvenliği için son teknoloji güvenlik sistemleri ise oturduğu makamın işlevi ilebirleştirebilen bir işletim sistemini uygulamaya koyduğunu gösterdi.Yine hizmet binası ile yönetim ve personelin hem şevki hem de çalışma temposu artarken binden fazla üretim merkezinin faaliyet gösterdiği OSB'ye çok yakışan bir idare merkezi yapılarakatasözünü bir kere daha akıllara getirerek takdir topladı.Tahir Nursaçan OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak çok önemli bir şeyi gösterdi.O da şu; Yıllardır bu koltuktan güç alarak ve bu gücü kendi ve yandaşları namı hesabına kulanan insanlardan olmadı yani tek kelimeyle yeni bir vizyon ve ufuk kattığı OSB'deoldu.Kayseri'nin iftihar ettiği isimlerden olan ve yıllarca Dinayet İşleri Başkan Yardımcılığı da yapan Necmettin Nursaçan'ın evladı olarak soyadını da layıkıyla taşıyan Tahir Nursaçan, zannımca OSB üyelerinin büyük çoğunluğunun gönlünde samimi bir şekilde yer etti.Son dönemde içte ve dıştaki hainlerin döviz silahını kullanarak gerçekleştirmek istediklerisavuşturulmasına katkı vermeye devam eden açıklamaları, davranışları hareketleri her daim milleti ve devleti için canını budaktan esirgemeyen bir nefer olduğunu bir kere daha göstermişti.OSB Başkanı Tahir Nursaçan, gördüğüm kadarıyla Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayiciler senden ve ekibinden razı, Allah da sizlerden razı olsun.