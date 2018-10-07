Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Kayseri Bölge Haberleri > Büyükşehir-hayırsever el ele

Büyükşehir-hayırsever el ele

Büyükşehir Belediyesi hayırseverlerle ’ye yeni eğitim yuvaları kazandırmaya devam ediyor. Köşk Mahallesi’ne Hayırsever Osman Ulubaş’ın yaptıracağı 24 derslikli ilkokul ile 8 derslikli anaokulunun yapımına başlandı

MEHMET UZEL Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
Büyükşehir-hayırsever el ele
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hay��rsever Osman Ulubaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile birlikte Köşk Mahallesi'ne giderek yapımına başlanan Osman Ulubaş İlkokulu ve Anaokulu'nun inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, yaptığı açıklamada, hayırsever Osman Ulubaş'ın daha önce ilkokul, lise, cami, Kuran Kursu ve sağlık alanlarında hayır işleri yaptığını hatırlatarak, hayır işlerinde adeta kendisiyle yarışan Osman Ulubaş'ın yeni bir ilkokul ve anaokulu yapımına başlamasının önemine işaret etti. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hayırseverlerin yanında ve destekçisi olduklarını kaydeden Başkan Çelik, "Belediye olarak bize düşen de ilkokul ve anaokulunun yanına bir spor salonu kazandırmaktır. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın hemen yanındaki bu alanın çevre düzenlemesini de tamamen biz gerçekleştirerek hayırlı işe katkıda bulunacağız. Hayırseverlerimizle el ele vermeye devam edeceğiz" dedi. Hayırsever Osman Ulubaş ise hayır işlerinde Başkan Çelik'in desteğini her zaman yanında hissettiğini ifade etti. Ulubaş, "Sayın Başkanımız okul inşaatının başlangıcında bizleri yalnız bırakmadı" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükşehir-hayırsever el ele
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN