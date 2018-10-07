Büyükşehir-hayırsever el ele

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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hay��rsever Osman Ulubaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile birlikte Köşk Mahallesi'ne giderek yapımına başlanan Osman Ulubaş İlkokulu ve Anaokulu'nun inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, yaptığı açıklamada, hayırsever Osman Ulubaş'ın daha önce ilkokul, lise, cami, Kuran Kursu ve sağlık alanlarında hayır işleri yaptığını hatırlatarak, hayır işlerinde adeta kendisiyle yarışan Osman Ulubaş'ın yeni bir ilkokul ve anaokulu yapımına başlamasının önemine işaret etti. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hayırseverlerin yanında ve destekçisi olduklarını kaydeden Başkan Çelik, "Belediye olarak bize düşen de ilkokul ve anaokulunun yanına bir spor salonu kazandırmaktır. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın hemen yanındaki bu alanın çevre düzenlemesini de tamamen biz gerçekleştirerek hayırlı işe katkıda bulunacağız. Hayırseverlerimizle el ele vermeye devam edeceğiz" dedi. Hayırsever Osman Ulubaş ise hayır işlerinde Başkan Çelik'in desteğini her zaman yanında hissettiğini ifade etti. Ulubaş, "Sayın Başkanımız okul inşaatının başlangıcında bizleri yalnız bırakmadı" dedi.