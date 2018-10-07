‘Kayseri ihracatta tutulmuyor’

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KAYSO Başkanı Büyüksimitci, "2018 yılı eylül ayında Kayseri
'den 2017 Eylül ayına göre yüzde yüzde 39.50 artmıştır. 2018 yılı ilk 9 aylık Türkiye ihracatı yüzde 12.3 artarken Kayseri ihracatını yüzde 18.50 artırdı" dedi. Ayrıca makina ve aksamları sektörü ilk 9 ayda yüzde 65.6 artırarak Kayseri'de en fazla ihracatı artıran sektör oldu. Büyüksimitci, "Sanayicilerimizi azimli ve inançlı çalışmaları sayesinde edinilen bu rakamlardan dolayı tebrik ederim" ifadelerini kullandı. İhracattaki başarıları gün geçtikçe artan, yeni pazarları iyi değerlendiren ve dış ticaret rakamlarında bölgenin lideri konumunda olan Kayseri'nin sanayideki gücünün ve üretimdeki çalışkanlığının yadsınamaz bir başarı olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, "Ekonomik seferberlik ruhuyla başardığımız 2017 yılındaki büyüme, 2018 yılında da görülüyor ki katlanarak devam ediyor. İhracatta, istihdamda ve ülke genelinde yakaladığımız ekonomik büyüme trendi, global dünyada kıyasıya yaşanan rekabete rağmen istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bu büyümede ve bu rakamlarda da görülüyor ki küresel ticaretteki tecrübelerimiz başarıyı, başarımızda bir sanayi şehri olmamızı ve ülke ekonomisine sağlayacağımız ekonomik katkıyı doğruluyor" dedi.