Kayseri Türkiye’nin gururu oldu

İş dünyasının Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması'nı yapan Türkiye Ekonomi Bankası, 2017 yılı verileri baz alınarak gerçekleştirilen araştırmada Kayseri
34 şirketle listeye giren en çok şirketi olan iller arasında. Çalışma İstanbul, Ankara, İzmir merkezli şirketleri kapsamıyor. Anadolu'da 500 şirketlerinin toplam cirosu 2017'de nominal yüzde 31.9, reel olarak ise yüzde 19 artış gösterdi. Bu büyüme istihdamı da olumlu etkiledi. Anadolu 500'ün istihdamı 2017 yılında yüzde 22.2 yükseldi. Ancak ihracattaki performans zayıf kaldı ve yüzde 5.1 düşüş gösterdi. Buna karşılık kârlılıktaki artış sürerken, Anadolu 500'ün toplam kârı yüzde 18.5 arttı. Anadolu 500 birinci sıradaki şirketlerin cirosu 5.089.761.269 TL olurken, 500 üncü şirketin cirosu ise 157.395.787 TL oldu. Boydak şirketleri zirvede, HES Kablo, Boytaş Mobilya Sanayi, Merkez Çelik Sanayi, Boyteks A.Ş., Boyçelik A.Ş., İstikbal Mobilya, Boypaş, Boydak Dış Ticaret, Mondi Yatak Yorgan Sanayi A.Ş., Boydak Holding Anadolu 500 listesine gren Kayserili şirketler oldu. Boydak Holding 10 sektörde 13 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. İstihdam da büyük artış olduğu 2016 yılında Anadolu 500'de yaşanan küçülme istihdamı kötü etkilemiş, çalışan sayısı yüzde 16 gerilemişti. 2017'de ise cirolarda yaşanan olağanüstü büyüme ile Anadolu 500'ün istihdamında olağanüstü bir artış yaşandı. Anadolu 500'de yer alan şirketlerde çalışanların sayısı geçen yıl yüzde 22.2 arttı. Böylece 2016'daki kayıp fazlasıyla telafi edildi. 2015 yılında 295 bin iken 2106'da 248 bine inen istihdam, 2017 yılında 304 bine yükseldi. Böylece Anadolu 500'ün istihdamı bugüne kadar ki en yüksek düzeyini de görmüş oldu. Anadolu şirketlerinin ihracatı ise 2017 yılında düştü. Geçen yıl ihracat 5.1 geriledi. Bu da 2017'deki olağanüstü performansın tamamen iç talepten kaynaklandığını ifade ediyor. KAYSERİ'DE ANADOLU 500'E GİREN FİRMALAR
HES Kablo, Kayseri Şeker, Boytaş Mobilya, Merkez Çelik, Hasçelik Kablo, Hasçelik Sanayi, Yataş, Boyteks, Kayseri Metal Centel Sanayi, Boyçelik, Orta Anadolu A.Ş, Form Sünger, İstikbal Mobilya, Serim Dayanıklı Tüketim, Erbossan, Kumtel, Femaş Metal Sanayi, Boybaş, Boydak Dış Ticaret, İpek Mobilya, Bepaş, Şirikcioğlu İplik, Beşler Tekstil, Coreal Alüminyum, Kilim Mobilya, Karsu Tekstil, Meysu, Has Çelik Halat Sanayi, Mondi, Metal Matris Sanayi, Gürkan Ofis Mobilyaları, Parteks Tekstil, Fazlıoğlu Et Ürünleri, Turkuvaz Seramik.