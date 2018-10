Kayseri Ukrayna’da bilinen bir destinasyon

BUGÜN NELER OLDU

sürpriz bir şekilde Ukrayna'da en çok tanınan Türk şehirleri sıralamasında İstanbul, Ankara ve Nevşehir (Kapadokya'nın) ardında dördüncü en çok bilinen şehir oldu. Bundan birkaç yıl önce Kiev'de kimsenin adını bile duymadığı Kayseri artık o yıllarda hayal bile edilemeyecek bir konuma ulaşmayı başardı. Önemli bir kayakçı potansiyeli bulunan Ukrayna turizm pazarı son birkaç yıldır yapılan ısrarlı ve planlı gayretlerin sonunda bu sene ilk defa tüm büyük acentaların kış turizmi programına girerken, bir acentanın charter uçuşu yapmasıyla da bu sene ciddi bir patlama yapacak gibi görünüyor. Kayseri'yi ön plana çıkartarak satış yapacak acentalara daha iyi tanıtmak amacıyla Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, TÜROB ve THY'nin düzenlediği ve Ukrayna'nın en büyük acentalarının temsilcilerinin katıldığı workshop etkinliği 2 Ekim'de Kiev Intercontinental Oteli'nde gerçekleşti. Kayseri, Kapadokya ve İstanbul otel ve acentelerinin katıldığı workshopa katılım üst düzeyde gerçekleşirken bu kış Erciyes'te kayak tatili satan 6 büyük acentanın yöneticileri ve alt acentalarının temsilcileri otelcilerle buluştu. Kayseri'den Erciyes A.Ş, Radisson Blu Hotel, Holiday Inn Hotel, Mirada Del Lago ve Novotel'in yöneticilerinin katıldığı workshopta Radisson Blu Hotel, Kayseri'nin bağlı bulunduğu Artaş grubunun İstanbul'daki otelleri olan BW Plus The President Hotel, BW Citadel Hotel, Avrupa Residence & Suites ve yeni açılacak olan Radisson Blu Hotel, Vadistanbul da yer aldı. Kiev Büyükelçiliği Turizm Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız ve Kiev Büyükelçimiz Can Tezel'in açılış konuşması ile başlayan etkinlikte yüzün üzerinde acenta ve temsilcisi ile görüşüldü.