Mehmet UZEL: Kayseri’de siyaset kazanı kaynıyor

Gazetelerde, sosyal medyada her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Bir gün onun, bir gün bunun diğer gün de ötekinin ismi medyada ya da sosyal kullanım alanlarında yer alıyor. Milletvekilleri, Sivil toplum örgütlerinin başındakiler, belediye meclisi üyelerinden pek çok isim rahatsız... Sebep, ortalarda tozu dumana katan iddialar.
Ulusal medyada her köşe yazarı değişik yorumlar yapıyor, yerel medyada bunun peşine düşüyor. Lakin, olan bu isimlere oluyor, ortada hiçbir yok ama daha şimdiden bilmem kaç tane belediye başkanının kellesi alındı ya da bilmem kaç tane milletvekilinin defteri dürüldü. Oysa ortada henüz bir şey yok. Bu iddiaları ortaya atanların iki amacı olabilir, birincisi hedef saptırmak ikincisi suyu bulandırmak. Zira kimse bu isimlerin yazdıkları çizdikleriyle karar vermeyecek. Ve zaten karar verildi ya da verilmek üzere üstelik de birkaç kişi yazdı diye bu kararlar da değişmez, değişmeyecek.
Ama olan şehre ve o şehir için çalışan aslında masum insanlara oluyor. Düşünsenize tam önemli bir projeye odaklanmışsınız, ekibinizi kurmuşsunuz, pat diye bir gün o gazetede bir gün bu gazetede, adınıza yönelik aslı astarı olmayan iddiaları temel almış yazılar ya da yorumlar çıkıyor.
İnsanda ne şevk kalır ne heves. Doğru olsa da olmasa da durum bu. Yani iddialar asılsız da olsa, yöneticilerin morali bozuluyor ve bence cidden şevkleri kaçıyor, bu sefer onlar da "Ne olacak"
sorusunun yanıtını aramaya başlıyorlar. Halbuki olacak belli ve bunu bilen tek isim de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
.
Ey muhteremler, zaten alınacaksan da, alınmayacaksan da, yazılar ve yorumlar bunu etkilemez bu saatten sonra, zaten kimin hakkında ne karar verildiyse, verildi. Bundan sonra icraat zamanı. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan için de böyle, yerel yöneticilerin ya da milletvekili ya AK Parti teşkilatlarındaki yöneticileri için de böyle...
Yapılacak olan "Durmak yok, çalışmaya devam"
mantığıyla işe güce sarılmak. İddiaların peşine düşmek ya da, bunlara inanıp moral bozukluğuna uğramak sadece bu şehre yapılmış bir haksızlık olur. Zira bu kişiler, bu şehir için bugüne kadar güzel işler yaptılar ve gelecekte de önemli işlere imza atmak üzere ciddi projeleri için düğmeye bastılar bile...
Demem o ki, herkes çenesini biraz tutsun. Bundan sonra hiç bir yorum ve değerlendirme Cumhurbaşkanımızın bakış açısını ve kararını değiştiremez ve değiştirmez de. Zira Cumhurbaşkanımız üç günlük yorumlara bakarak asla karar vermiyor.
Muhakkak ki, önüne ciddi raporlar, araştırmalar vesaire çalışmalar geliyor, onlara bakarak kararını veriyor. Ve zaten verilecek karar da, büyük ihtimalle verilmiştir. O yüzden vesveseye gerek olmaksızın çalışmaya devam etmek lazım.
İnanın, çalışıyorsanız ve o koltuğa oturduğunuz günden beri de çalışma duygusunda samimiyseniz, bunu görmesi gereken kişiler görmüştür ve değerlendirmiştir de. Ve eğer FETÖ ile bir bağlantınız var ise ve bunu siz biliyorsanız, inanın, sizin siyaseten geleceğinize yönelik karar verecek olanlar da biliyordur. O nedenle, olay bu kadar basit.
Çiğ yemediyseniz, Pensilvanya ile de hiçbir gelmiş geçmiş bağınız yoksa, inanın gocunacağınız da bir şey yok...
Yani...
Yanisi durmak yok çalışmaya devam.