Melikgazi Belediyesi ödüllere doymuyor

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Kentler Birliği'nin '2017 yılı Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması' sonucunda Melikgazi Belediyesi
proje dalında 8, uygulama dalında 8, süreklilik dalında yine 8 çalışması ödüllendirildi. 'Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü' ise Melikgazi Belediyesi'nin 'Kentsel Bütünlük İçinde 6 Projesi ile 5 Uygulama' çalışmalarına verildi. Tarihi Kentler Birliği'nce şimdiye kadar Melikgazi Belediyesi'nin 27 eserinin ödüllendirildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl yarışmaya konu olan 5 ibadet merkezi, 3 konak Ağırnas Yeraltı şehri ile Dörtayak türbe Restorasyon çalışması olmak üzere 11 yapının ödüle layık bulduğunu kaydetti.