‘Tekrar çıkışa geçmek istiyoruz’

Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan ve üst üste 3. yenilgisini alan Kayseri
spor yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Her kesimin takıma destek vermesi gerektiğini, taraftarların da desteğiyle tekrar çıkışa geçen bir takım olacaklarını söyledi. Sağlam, "İçinde bulunduğumuz bu olumsuz durumu ortadan kaldıracak oyuncu kalitemiz de yeteneğimiz de karakterimiz de yüreğimiz de var. Allah'ın izniyle inşallah taraftarımızın da desteğiyle, milli takım arasını da iyi değerlendirerek tekrar çıkışa geçen, herkesin beğendiği bir Kayserispor olacağız. Bu konuda tabi 'Kayserisporluyum' diyen herkese çok büyük görevler düşüyor. Bizim tabi daha fazla çalışmamız, sorumluluk almamız, fedakarlık yapmamız lazım. Bunu tabi sadece kapının içerisindeki insanlar değil dışarıda da 'Ben Kayserisporluyum' diyen herkesin bu tür niyet ve davranışlar içerisinde olması gerekiyor. O yüzden taraftarlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Gelsinler, bizi desteklesinler, bizi yukarı çıkaracak atmosfer oluştursunlar, rakipleri de hakemleri de bu atmosfer içerisinde etkilesinler. İnşallah onların da yüzünü kara çıkarmayacağız" dedi. VAR sistemine destek verdiğini ancak kararların dürüst alınmadığını kaydeden Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "VAR sistemini bu kadar kolay değersiz hale getirmesinler" diyerek tepkisini belirten Sağlam, "VAR sistemine destek veren birisi olarak maalesef ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi vicdan sorunudur. Her yapılan işte vicdanı olan insanlara da rastlıyoruz ama vicdanına söz geçiremeyen insanlarla da karşılaşıyoruz. Alınan kararlarda toplumun ne kadar etkilendiğini de biraz düşünsünler, ona göre de doğru ve dürüst kararlar versinler. İnsanlar bunu unutmasınlar, burada herkes emek veriyor. Tabi hakemler hata yapacak, iyi niyetli hatalara hoşgörüyle yaklaşmış insanlarız" dedi. Esra UZEL/
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