UITM 2018 Kiev Fuarı’nda Radisson Blu Türkiye’yi temsil etti

BU
yıl 25.'si gerçekleştirilen Ukrainian International Tourism Market fuarında Türkiye'den sadece Radisson Blu
Hotel, ülkemizi temsil ederken otelin standına ilgi çok yoğun oldu. Radisson Blu Hotel Genel Müdürü Burak Aydın "Bu sene bizi de şaşırtan yoğunlukta bir ilgi gördük. Görüşmeye gelen acentaların Kayseri ve Erciyes Kayak Merkezi hakkında bilgili olduğunu görmek bizi memnun etti. Görüştüğümüz acentaların tamamı Erciyes'te kış tatili satmak için son derece istekli ve heyecanlı" dedi. UITM 2018 çerçevesinde Kayseri'ye bu sene ilk defa Kiev'den direk charter uçuş koyan Coral Travel da çeşitli seminerlerle destek verdi. Erciyes ve Kayseri'yi tanıtmak için her gün birer saatlik seminerler düzenleyen Coral Travel'ın seminerlerinde Erciyes AŞ yönetim kurulu başkanı Dr. M. Cahit Cıngı, Radisson Blu Hotel, Kayseri genel müdürü Burak Aydın, Satış ve Pazarlama Direktörü Menderes Karaküçük ve Novotel genel müdürü Eray Dursun da hazır bulundu. Atakan Altuğ, Radisson Blu Hotel Vadistanbul'un Genel Müdürü oldu İSTANBUL'UN
yeni iş ve yaşam merkezi olarak Ayazağa'da hayata geçirilen Vadistanbul bünyesinde bulunan 5 yıldızlı Radisson Blu Hotel'e, Genel Müdür olarak Atakan Altuğ atandı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra, Londra'da master eğitimini tamamlayan Atakan Altuğ, İstanbul'a dönünce Artaş Grubu Turizm Yatırımları ailesine katıldı. Deneyimli turizmci, Ekim 2018 tarihi itibariyle Radisson Blu Hotel Vadistanbul'un Genel Müdürü oldu. Burak Aydın, Radisson Blu Hotel Kayseri'nin Genel Müdürü oldu DENEYIMLI
turizmci Burak Aydın, Radisson Blu Hotel Kayseri'nin Genel Müdürü oldu. Turizm sektörüne 2000 yılında Swissotel Hotels&Resorts bünyesinde başlayan ve aynı şirket ile yurtdışı deneyimi yaşadıktan sonra kariyerini Türkiye'de sürdüren Burak Aydın, çeşitli otellerde üst düzey yöneticilik yaptı. Ekim 2018 tarihi itibariyle Radisson Blu Hotel Kayseri'nin Genel Müdürü oldu.