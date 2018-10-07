Üniversitelerde asayiş berkemal

KAYSERI
Valisi Süleyman Kamçı, 3'ü devlet 4 üniversitesi bulunan ve 75 bin öğrencinin yükseköğrenim gördüğü Kayseri
'de, gerekli tedbirlerin görüşülmesi için düzenlenen 'Üniversitelerin Güvenliğine Yönelik Değerlendirme Toplantısı'nda üniversite temsilcileri ve güvenlik birimlerinin yöneticileri ile bir araya geldi. Vali Kamçı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ilçe belediye başkanları, üniversite temsilcileri, kredi ve yurtlar kurumu temsilcisi ile ilgili kamu kurumlarının yöneticileri katıldı. Vali Kamçı, yaptığı konuşmada, 4 üniversiteye sahip Kayseri'nin bu zenginliğinin farkında olduğuna işaret ederek, idari personel yapısı dikkate alındığında çok geniş bir kitleyi ilgilendiren yüksek öğrenimin huzur ve güvenliğini devam ettirme kararlılığında olduklarını söyledi. İlimizde Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde yerli ve yabancı öğrenci olmak üzere toplam 74 bin 379 öğrenci bulunduğunu ifade eden Vali Kamçı, bu öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.