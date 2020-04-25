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Çaldıkları araç plaka sistemine düşünce polisten kaçamadılar

’de çalıntı plaka olarak sisteme düşen otomobil, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan bir kişi kıskıvrak yakalanırken, polis diğer şahsı arıyor.Edinilen bilgiye göre 34 RL 1785 plakalı otomobil sisteme çalıntı plaka olarak düştü. İhbarın sisteme düşmesinin ardından otomobilin geçiş yaptığı Hakimiyet caddesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri otomobili bir süre takip etti. Daha sonra otomobili bırakan 2 kişi, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri şüphelilerden birisini yakalarken, diğerini de yakalamak için çalışma başlattı.Olay

Giriş Tarihi: 25.4.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 15:15 ABONE OL
Çaldıkları araç plaka sistemine düşünce polisten kaçamadılar
Kayseri’de çalıntı plaka olarak sisteme düşen otomobil, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan bir kişi kıskıvrak yakalanırken, polis diğer şahsı arıyor.
Edinilen bilgiye göre 34 RL 1785 plakalı otomobil sisteme çalıntı plaka olarak düştü. İhbarın sisteme düşmesinin ardından otomobilin geçiş yaptığı Hakimiyet caddesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri otomobili bir süre takip etti. Daha sonra otomobili bırakan 2 kişi, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri şüphelilerden birisini yakalarken, diğerini de yakalamak için çalışma başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri, çalıntı olduğu öğrenilen otomobilde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Çaldıkları araç plaka sistemine düşünce polisten kaçamadılar
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