Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı: “Kayserispor düşecek diye bırakıp gidecek değiliz”

Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün resmi sosyal medya hesabının canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, “Bize söylenenin üç katı borç devraldık. Bir enkaz devraldık ama bu kulüp düşecek diye bırakıp gideceğiz değiliz” dedi.Süper Lig’in tek kadın kulüp başkanı olan Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün resmi sosyal medya hesabı tarafından açılan canlı yayına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Kulübü devir aldıkları döneme ait önemli açıklamalarda bulunan Berna Gözbaşı, "İlk dönem benim başkanlık yapmam için yapılan teliflere karşı çok şaşırdım. Asla olmaz dedim. Ama sonuçta ikna oldum. Ancak, ekonomik olarak tam anlamıyla bir enkaz devraldık. Ekonomik olarak darmadağın bir durum vardı. Biliyorsunuz transfer kapalıydı. Gecemiz gündüzümüz bunları düzeltmekle geçiyor. Çok zor bir dönem geçirdik. Bize söylenen borcun 3 katı bize devredildi” dedi. Bundan sonraki dönemde tek isteklerinin daha sağlam bir yapı oluşturmak olduğunu dile getiren Gözbaşı, şöyle devam etti;"Kulübün her sezon darmadağın olmayacağı, her gelenin yağmalamayacağı, kalıcı ve kurumsal bir yapı kurmak istiyoruz. Futbol artık bir sektör ve o efsane başkan, bu böyle yönetti günleri artık geçti. İyi ve sağlam bir yapı oluşturabilirsek, takım düşse bile yine kendiliğinden çıkacaktır. Kayserispor eğer düşerse ilk defa düşmeyecek ama dediğimiz yapıyı oluşturursak, çıkmak çok da zor olmayacaktır. Arkadaşlar ben kulübü devraldığımda zaten kulüp düşmüştü. Bunun iyi günü var kötü günü var. Biz her şeyi bilerek yola çıktık. Kayserispor düşecek diye bırakıp gidecek değiliz.”Öte yandan, eski yönetim konusunda açıklamalar da yapan Gözbaşı, iki eski başkanın maddi destek sözü verdiğini hatta birinin iki oyuncu getireceğini söylemesine rağmen sözünde durmadığını söyledi. Gözbaşı konu ile ilgili, “Deplasmana eski yönetimi temsilen gelen biri var, hocayı eleştiriyor, futbolcuyu eleştiriyor. Uyardım, yeniden uyarıyorum senin temsil ettiklerin sözlerini yerine getirmedi. O nedenle senin eleştirmeye, söz söylemeye hakkın yok” ifadelerini kullandı.‘Liglerin oynanması düşünülüyor’Liglerin oynatılmasının düşünüldüğünü dile getiren Berna Gözbaşı, “Görülen o oynatılmak isteniyor lig. Daha önceki açıklamalarımız var. 1 Mayıs’taki karara uyaracağız. Eğer oynatılma kararı çıkarsa 2 Mayıs’ta toplanacağız. Bu süreçte elbette maddi olarak zorluklar geldi. Lig oynansa bile seyircisiz oynanacak. Bir kere seyirci gelirimizi kaybettik. Oynanıp oynanmayacağı, oynanırsa hangi şartlarda oynanacağı 1 Mayıs’taki toplantıda belli olacak. Eğer oynanırsa hemen kampa girmemiz gerekecek. Bir yandan da gelir üretmemiz gerekiyor. Bunun için de ben bazı çalışmalar yapıyorum” dedi.‘Yerli oyuncular daha fedakar’Yabancı oyuncular konusunda bazı problemlerin yaşandığını söyleyen Gözbaşı, bunun sadece Kayserispor’un değil tüm kulüplerin problemi olduğunu söyledi. Gözbaşı, konu ile ilgili olarak, “Fedakarlık konusunda bizim kendi çocuklarımız daha duyarlı. Yabancılar bu konularda kulüplere sıkıntı çıkarıyor. Karakterli futbolcu olması lazım. Sorun çıkaran futbolculara kulüpler prim vermemeli “ şeklinde konuştu.‘Korona virüs günleri yoğun geçiyor’Korona virüs ile ilgili olarak hayatın durmasına rağmen kendisinin yoğun günler geçirdiğini söyleyen Berna Gözbaşı, “İlk iki hafta biz de eve kapandık ama gelişen süreçte biliyorsunuz, ihracat yapan bir firmayız. Aynı zamanda bu şartlarla ilgili üretim yapıyoruz. Yeniden çalışmalara başladık. Bir yandan işyerim, bir yandan Kayserispor için mesai yapıyoruz. Ayrıca görev yaptığım STK’lar var. Tüm bunlar ile birlikte çok yoğun günler geçiriyorum” dedi.