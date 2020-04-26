İldem ile Yeşilyurt TOKİ arasına yeni yol yapılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu İldem ile Yeşilyurt TOKİ arasında başlayan 3,5 kilometrelik yol çalışmasını inceleyerek yolda yapılacak çalışmaları yerinde inceledi.Büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan yeni yolda bisiklet yolu ve sağlı sollu ağaçlandırma yapılacağını hatırlatan Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yeni İldem bölgesinde Yeşilyurt TOKİ evlerinin olduğu bölgede yeni yol çalışmamız başladı. Şuanda vatandaşlarımız evdeyken yoğunluğun az olduğu yerlerde ekiplerimiz önlemlere ve hijyen kurallarına dikkat ederek çalışıyor. Burası büyük bir yerleşim yeri. İldem ile Yeşilyurt TOKİ arasında yaklaşık 3.5 km’lik çift şeritli yolumuzu asfaltlayacağız. Burası gerçekten büyük bir ihtiyacın olduğu bir yerdi. Büyük bir hizmet buraya gelmiş oldu. 5 milyon liralık yatırım. Bu yatırımı biz başlattık.” dedi.Yeni yolun vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu sözlerine söyle devam etti:“Burada farklı bir uygulama başlattık. Burada yeni yapılan okula ve TOKİ’ye bağlantı olsun diye bisiklet yolu yapıyoruz. Sağı ve solunu 15-20 yaşındaki bu yolu ağaçlandıracağız. İşler bittikten sonra burası mükemmel bir hale gelecek. Burası bisiklet yolu, yaya kaldırımı ve ağaçlandırması ile birlikte tamamlanmış olacak. İldem’de ve TOKİ’de oturan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”