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Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı vatandaşın hizmetinde

Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı, vatandaşlara ulaşarak un dağıtıyor.486 yıldır hayır yapmaya devam ettiklerini ifade eden Vakıf Görevlisi Mehmet Soyaslan; 'Vakfımız Osmanlı döneminden kalma 1584 yılında kurulmuştur. ’de kurulmuştur. Kayseri’nin o dönemki önemli zatlarından birinin kurduğu vakıftır. 486 yıldır vakfımız faaliyetlerine devam etmektedir. Vakıf senedinde bulunan şartları günümüz şartlarında yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizdeki ve dünyadaki olan olaylardan dolayı herhangi bir aksaklık yapmadan, vakfımızda bulunan şartlar neticesinde yerine getiriyoruz. Vakfımızın şartlarında ramazan ayından önce fakirlere yardım, un gibi eylemleri

Giriş Tarihi: 26.4.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 09:00 ABONE OL
Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı vatandaşın hizmetinde
Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı, vatandaşlara ulaşarak un dağıtıyor.
486 yıldır hayır yapmaya devam ettiklerini ifade eden Vakıf Görevlisi Mehmet Soyaslan; "Vakfımız Osmanlı döneminden kalma 1584 yılında kurulmuştur. Kayseri’de kurulmuştur. Kayseri’nin o dönemki önemli zatlarından birinin kurduğu vakıftır. 486 yıldır vakfımız faaliyetlerine devam etmektedir. Vakıf senedinde bulunan şartları günümüz şartlarında yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizdeki ve dünyadaki olan olaylardan dolayı herhangi bir aksaklık yapmadan, vakfımızda bulunan şartlar neticesinde yerine getiriyoruz. Vakfımızın şartlarında ramazan ayından önce fakirlere yardım, un gibi eylemleri adrese teslim ediyoruz. Diğer şartlarımızda devam etmektedir" dedi.
Ramazan öncesi 25’er kiloluk un dağıtımı yaptıklarını da sözlerine ekleyen Soyaslan; "Bu Ramazanda dağıtılacak hayır şartı. Normal şartlarda da 5 tane hafızlık okulumuzun iaşelerine yardımcı oluyoruz yıl boyunca. Çocuk onkolojisindeki çocuklarımızın su ihtiyaçlarını 4 yıldır karşılıyoruz. Vatandaşlara su dağıtımı yapıyoruz. Mevlit okutma ve aşure dağıtımımızı sağlıyoruz. Un olarak 3 bin kişiye ulaşıyoruz. Okul olarak da bin 500- bin 600 hafız çocuklarının kahvaltı, sebze ve meyvelerine yardımcı oluyoruz. Milli Eğitim ve İl Müftülüğü ile koordineli bir şekilde yerlerine ulaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı vatandaşın hizmetinde
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