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32 gün yoğun bakımda kaldı, korona virüsü yendi

’de bir vatandaş korona virüs nedeniyle 32 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından alkışlarla yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Pandemi Polikliniği’nde korona virüs teşhisiyle tedavi gören bir vatandaş, 32 gün yoğun bakımda kaldı. 32 günlük yoğun bakım tedavisi sürecinde 17 gün solunum cihazına bağlı kalan vatandaş, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.Sağlık çalışanları da, korona virüsü yenen vatandaşı, alkışlarla yoğun bakım ünitesinden servise alındı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 23:45 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 00:00 ABONE OL
Kayseri’de bir vatandaş korona virüs nedeniyle 32 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından alkışlarla yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.
Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Pandemi Polikliniği’nde korona virüs teşhisiyle tedavi gören bir vatandaş, 32 gün yoğun bakımda kaldı. 32 günlük yoğun bakım tedavisi sürecinde 17 gün solunum cihazına bağlı kalan vatandaş, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
Sağlık çalışanları da, korona virüsü yenen vatandaşı, alkışlarla yoğun bakım ünitesinden servise alındı.
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32 gün yoğun bakımda kaldı, korona virüsü yendi
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