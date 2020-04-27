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Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

’de karbonmonoksitten zehirlenen 71 yaşındaki Mahmut Ç. hayatını kaybederken, 69 yaşındaki eşi Leyla Ç. hastanede tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Kaynarkuyu sokakta meydana gelen olayda Mahmut Ç. ve Leyla Ç.’yi merak eden komşuları, kapının açılmaması üzerine polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler yaşlı çifti yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mahmut Ç.’nin hayatını kaybettiği Leyla Ç.’nin durumunun ağır olduğu belirlendi.Korbonmonoksitten zehirlendiği

Giriş Tarihi: 27.4.2020 04:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 04:15 ABONE OL
Kayseri’de karbonmonoksitten zehirlenen 71 yaşındaki Mahmut Ç. hayatını kaybederken, 69 yaşındaki eşi Leyla Ç. hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Kaynarkuyu sokakta meydana gelen olayda Mahmut Ç. ve Leyla Ç.’yi merak eden komşuları, kapının açılmaması üzerine polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler yaşlı çifti yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mahmut Ç.’nin hayatını kaybettiği Leyla Ç.’nin durumunun ağır olduğu belirlendi.
Korbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Leyla Ç. hastaneye kaldırılırken, Mahmut Ç.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili işlem başlattı.
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Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı
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