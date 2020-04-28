Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kayseri Haberleri ’Hidronefroz’ hastasının imdadına hava ambulansı yetişti

’Hidronefroz’ hastasının imdadına hava ambulansı yetişti

Sarız ilçesinde hidronefroz (böbrek büyümesi) rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan bir kişi, hava ambulansı ile ’ye getirilerek tedavi altına alındı.Sarız İlçe Devlet Hastanesi’nde hidronefroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan 80 yaşındaki Fakı Karakuş, fenalaştı. İhbar üzerine Kayseri’den havalanan hava ambulansı, kısa süre içerisinde Pınarbaşı’na ulaşarak, buradan Karakuş’u aldı. Kayseri’ye getirilen Karakuş, ambulansla sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı

Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 12:00 ABONE OL
’Hidronefroz’ hastasının imdadına hava ambulansı yetişti
Sarız ilçesinde hidronefroz (böbrek büyümesi) rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan bir kişi, hava ambulansı ile Kayseri’ye getirilerek tedavi altına alındı.
Sarız İlçe Devlet Hastanesi’nde hidronefroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan 80 yaşındaki Fakı Karakuş, fenalaştı. İhbar üzerine Kayseri’den havalanan hava ambulansı, kısa süre içerisinde Pınarbaşı’na ulaşarak, buradan Karakuş’u aldı. Kayseri’ye getirilen Karakuş, ambulansla sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
’Hidronefroz’ hastasının imdadına hava ambulansı yetişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA