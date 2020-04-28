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Otomobilin çarptığı panelvan araç yan yattı

’de otomobil çarptığı panelvan araç yan yatarken, kazada yaralanan olmadı.Edinilen bilgiye göre, Talas Bulvarı ile Askeri Hastane Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında, 38 YY 777 plakalı araç, 38 ABF 839 plakalı panelvan araca çarptı. Kazada panelvan araç yan yatarken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:30 ABONE OL
Otomobilin çarptığı panelvan araç yan yattı
Kayseri’de otomobil çarptığı panelvan araç yan yatarken, kazada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Talas Bulvarı ile Askeri Hastane Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında, 38 YY 777 plakalı araç, 38 ABF 839 plakalı panelvan araca çarptı. Kazada panelvan araç yan yatarken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobilin çarptığı panelvan araç yan yattı
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