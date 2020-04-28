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Talas’ta kapanan iş yeri mağdurlarına destek

Talas sınırlarında faaliyet gösteren ancak korona virüs salgınıyla birlikte faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan küçük işletmelerde çalışanlara yardım elini uzatan Talas Belediyesi, yaklaşık bin 500 kişiye iaşe paketi ve temizlik malzemesi ulaştırdı.Yapılan başvurulara olumlu cevap vererek ihtiyaç durumuna göre iaşe paketi, temizlik malzemesi veya ayni yardım sağlayan Talas Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar da sürecin bir an önce sona ermesini ve işlerine dönmek istediklerini ifade etti

Giriş Tarihi: 28.4.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 15:30 ABONE OL
Talas’ta kapanan iş yeri mağdurlarına destek
Talas sınırlarında faaliyet gösteren ancak korona virüs salgınıyla birlikte faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan küçük işletmelerde çalışanlara yardım elini uzatan Talas Belediyesi, yaklaşık bin 500 kişiye iaşe paketi ve temizlik malzemesi ulaştırdı.
Yapılan başvurulara olumlu cevap vererek ihtiyaç durumuna göre iaşe paketi, temizlik malzemesi veya ayni yardım sağlayan Talas Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar da sürecin bir an önce sona ermesini ve işlerine dönmek istediklerini ifade etti.
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Talas’ta kapanan iş yeri mağdurlarına destek
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